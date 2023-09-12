إيلون ماسك يفك عزلة بلدات مغربية

تمكن خبراء مغاربة من إطلاق خدمات الإنترنت بالمجان في بعض المناطق التي ضربها الزلزال، عن طريق ربط الاتصال مع الأقمار الاصطناعية لشبكة «ستارلينك»، التابعة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، التي توفر خدمات الإنترنت عبر العالم بشكل مجاني.

ولقيت هذه المبادرة استحساناً كبيراً عند المغاربة، حيث ستساعد رجال الأمن وفرق الإنقاذ والإعلاميين والمتطوعين على التواصل بسهولة وبسرعة كبيرة، لاسيما في المناطق الوعرة التي ضربها الزلزال المدمّر، والتي لا تتوافر على تغطية جيدة من طرف شبكات الاتصال المحلية.

ويتيح مشروع «ستارلينك»، الذي أطلقه الملياردير الأميركي عام 2019، للمستخدمين الوصول إلى الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، باستخدام أجهزة استقبال صغيرة ومستخدمة على الأرض.