أبوالغيط يرحب بانضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط،، بإعلان قادة مجموعة العشرين ضم الاتحاد الإفريقي إلى عضوية المجموعة، وذلك خلال اجتماعهم أول من أمس في نيودلهي. وأثنى المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، على هذا القرار، واصفاً إياه بالخطوة الإيجابية التي ستفضي إلى مكاسب متبادلة للجانبين، وسيسهم في تعزيز مشاركة الدول الإفريقية في قرارات ومواقف الاقتصاد العالمي، ومساهمة القارة في حل القضايا العالمية المحورية.