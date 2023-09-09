هوبارت: «القمة» فرصة لبريطانيا لتظهر التزامها المستمر بالتعاون مع الإمارات

أكد إدوارد هوبارت، سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لدى الدولة، أن المملكة المتحدة تسعى للتعاون مع جميع الاقتصادات الرئيسة، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال قمة مجموعة الـ20 في نيودلهي، تماشياً مع جهودها لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية.

وقال هوبارت في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، «بناء اقتصاد عالمي قوي يكمن في صميم أولويات رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ولا يمكننا تقليل التضخم أو خلق وظائف أو تحقيق نمو اقتصادي لبلادنا دون العمل بشكل وثيق مع الاقتصادات الكبرى الأخرى، بما في ذلك الإمارات».

وأضاف «في قمة مجموعة الـ20، سيقود رئيس الوزراء البريطاني محادثة عالمية حول خفض التضخم وزيادة الأمان الاقتصادي واستغلال تقنيات المستقبل، وسنواصل الأفضلية لخفض التضخم من خلال سياسات نقدية ومالية معايرة بعناية».

وشدد السفير البريطاني على أن قمة مجموعة الـ20 هي حدث ذو أهمية كبيرة بالنسبة للمملكة المتحدة، حيث تأتي في وقت يشهد فيه العالم أزمات متعددة تؤثر في حياة الناس.

وشدد السفير على أن أولويات المملكة المتحدة في قمة مجموعة الـ20 تتعلق جميعها بالمساعدة على معالجة مثل هذه التحديات.

وأشار إلى أن قمة مجموعة الـ20 تعقد قبيل مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ «COP28» الذي سيعقد في دولة الإمارات هذا العام.

وقال هوبارت إن قمة مجموعة الـ20 هي فرصة مناسبة للمملكة المتحدة لتظهر التزامها المستمر بالتعاون مع الإمارات، والعمل بشكل وثيق لمواجهة التحديات العالمية المشتركة التي نواجهها، وتعزيز الازدهار والأمان لمواطنينا، ومكافحة تغير المناخ.