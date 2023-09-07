بعد إزالة الأحياء الفقيرة وترهيب القرود.. الهند تلاحق الكلاب الضالة قبل قمة الـ 20

أمسكت السلطات الهندية بمئات الكلاب الضالة التي تجوب شوارع العاصمة نيودلهي ونقلتها إلى ملاجئ قبيل عقد قمة مجموعة العشرين بداية الأسبوع المقبل، وفقا لنشطاء في مجال حقوق الحيوان وشهود من "رويترز".

وأزالت السلطات بالفعل العديد من الأحياء العشوائية الفقيرة في المدينة ووضعت مجموعات من قرود اللانجور لإخافة القرود الأخرى وإبعادها عن الأماكن العامة قبل القمة.

وسيحضر قمة مجموعة العشرين الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا وآخرون. والقمة هي أكبر تجمع على الإطلاق لزعماء العالم تشهده العاصمة الهندية.

ولم تربط مؤسسة بلدية دلهي بشكل مباشر إبعاد الكلاب الضالة بالقمة، مشيرة إلى أنه يتم الإمساك بها "فقط على أساس الحاجة الملحة".

ومع ذلك، ذكر شهود من "رويترز" أن سيارات الإسعاف المستخدمة في جمع الكلاب الضالة عليها لوحات مكتوب عليها "في خدمة مجموعة العشرين".

ويوجد في منطقة العاصمة دلهي أكثر من 60 ألف كلب ضال، بحسب بيانات حكومية، ويطعمها ويعطف عليها العديد من سكان المدينة البالغ عددهم 20 مليون نسمة. لكن تشيع أيضا حالات تهاجم فيها الكلاب البشر.

وكانت مؤسسة بلدية دلهي قد أصدرت في أغسطس أمراً بجمع الكلاب الضالة "من المناطق القريبة من المواقع البارزة على خلفية قمة مجموعة العشرين"، لكنها سحبت الأمر بعد يومين بسبب ردود الفعل الغاضبة.

ويقول نشطاء في مجال حقوق الحيوان إن المؤسسة بدأت بعد ذلك في الإمساك بالكلاب الضالة "بطريقة غير إنسانية" الأسبوع الماضي دون استخدام أساليب مثل الشباك بحسب ما تنص عليه التوجيهات.

وأضافوا أنه تم الإمساك بنحو ألف كلب حتى الآن من مناطق مثل المطار ومكان انعقاد قمة العشرين.

ورأى شهود من "رويترز" الفرق المكلفة من قبل مؤسسة البلدية وهي تجمع الكلاب باستخدام قضبان ذات حلقة في أحد طرفيها لتجر الحيوانات بعد ذلك إلى سيارات الإسعاف.