16 قتيلاً بضربة روسية على سوق في شرق أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على شبكات التواصل الاجتماعي، أن 16 شخصاً على الأقل قتلوا أمس، بقصف روسي على سوق في كوستيانتينيفكا بشرق أوكرانيا. وقال إن «مدفعية الروس قتلت 16 شخصاً في بلدة كوستيانتينيفكا بمنطقة دونيتسك»، مشيراً إلى إصابة سوق ومتاجر وصيدلية. وأضاف «للأسف عدد القتلى والجرحى قد يرتفع».

وفي رسالة منفصلة أشار رئيس الوزراء دنيس شميغال، إلى «سقوط 20 جريحاً على الأقل»، فيما تحدث وزير الداخلية إيغور كليمنكو من جهته عن 28 جريحاً.

وأظهرت صور كاميرا مراقبة نشرها زيلينسكي شارعاً تجارياً، يعصف فجأة صوت مقذوف يليه انفجار قوي. وفي مقطع فيديو آخر، يمكن رؤية المباني وقد اشتعلت فيها النيران. وقال زيلينسكي «يجب هزيمة روسيا في أسرع وقت ممكن».

وبحسب رئيس الوزراء فقد تم الآن «احتواء» الحريق الناجم عن الضربة الروسية.