اليابان تسعى إلى تهدئة مخاوف «فوكوشيما» خلال قمة الـ 20

بدأ رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أمس، جولة تستمر سبعة أيام يزور خلالها إندونيسيا والهند، حيث يسعى إلى تهدئة المخاوف بشأن التخلص من المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما النووية، في ظل انتقادات قوية من الصين.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن كيشيدا سيشارك في القمة رقم 43 لزعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ودول أخرى، والتي تستمر حتى الغد، وبعدها سيشارك في قمة مجموعة الـ 20 التي تبدأ السبت المقبل.

وقال كيشيدا للصحافيين قبل مغادرة طوكيو: «سوف أشرح طريقة تعامل اليابان الشفافة مع المياه المعالجة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكسب مزيد من التفهم والتعاون خلال القمم الثنائية ومتعددة الأطراف».

ويعتزم كيشيدا خلال الاجتماعات توضيح سلامة المياه التي تم التخلص منها، بعدما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يوليو الماضي أن خطة طوكيو في هذا الصدد تتوافق مع معايير السلامة.

وقال مسؤولون في اليابان إنه من المرجح أن يتم خلال قمة مجموعة الـ 20 في نيودلهي مناقشة الحرب الروسية على أوكرانيا، بالإضافة إلى قضايا الأمن الغذائي والتغير المناخي والصحة والرقمنة.