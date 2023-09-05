بوتين يشترط تلبية مطالب روسيا لإحياء اتفاق الحبوب.. ويتهم الغرب بالخداع

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، أن بلاده مستعدة لإحياء اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود، مشترطاً تلبية مطالبها ورفع القيود عن صادراتها، وقال بوتين في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي بجنوب روسيا: «سنقوم بذلك ما أن يتم التطبيق الكامل لكل الاتفاقات الواردة فيه بشأن رفع القيود عن صادرات المنتجات الزراعية الروسية».

وأضاف بوتين أن المقترح الروسي لإرسال مليون طن من الحبوب للدول الإفريقية عبر تركيا لا يُعد بديلاً لاتفاق حبوب البحر الأسود، موضحاً أنه سيتم إبرام اتفاق لتزويد إفريقيا بالغذاء مجاناً وستبدأ الإمدادات في غضون أسبوعين أو ثلاثة، وأكد أن ممرات الحبوب يجب ألا تُستخدم لأغراض عسكرية، لافتاً إلى أن خطوط أنابيب الغاز الروسية إلى تركيا تتعرض لهجوم مستمر.

ووجه بوتين انتقادات إلى الغرب، قائلاً: «الغرب خدعنا بشأن الأهداف الإنسانية لمبادرة البحر الأسود، ويرفض رفع العقوبات عن الأغذية والأسمدة الروسية».

وفي شأن الحرب الدائرة مع أوكرانيا، أكد بوتين مجدداً فشل الهجوم المضاد الذي بدأه الجيش الأوكراني بداية يونيو الماضي، قائلاً: «الهجوم فشل. في أي حال ذلك هو الوضع اليوم بالضبط، وسنرى ما سيحصل لاحقاً، لكنني آمل أن يبقى الأمر على هذا النحو».

من جانبه، أعرب أردوغان عن اعتقاده بإمكانية التوصل قريباً إلى حل بشأن إحياء اتفاق تصدير الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، بما في ذلك سد الفجوات المتبقية، مضيفاً: «نعتقد أن المبادرة يجب أن تستمر من خلال التخلص من عيوبها. وفي هذا السياق، أعددنا حزمة تحوي اقتراحات جديدة بالتشاور مع الأمم المتحدة، أعتقد أنه من الممكن إحراز تقدم.. نرى أننا سنتوصل إلى حل يلبي التوقعات خلال فترة قصيرة».

وتسعى تركيا، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي، إلى إقناع روسيا بالعودة إلى مبادرة حبوب البحر الأسود بعد انسحابها منه وانتهاء الاتفاق الذي استمر عاماً وسمح بالتصدير الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية خلال الحرب.

وأكد أردوغان أن الاقتراحات البديلة التي وضعت على جدول الأعمال لا يمكن أن تُشكل نموذجاً مستداماً وآمناً يستند إلى التعاون بين الأطراف على غرار مبادرة البحر الأسود، موضحاً أن تركيا تعد رزمة جديدة من الاقتراحات بهدف إحياء الاتفاق الحيوي بالنسبة إلى الإمدادات الغذائية العالمية.

وأشار أردوغان إلى أن أوكرانيا بحاجة إلى تخفيف موقفها التفاوضي ضد روسيا في المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق حتى يكون من الممكن لها اتخاذ خطوات مشتركة مع روسيا، داعياً إلى ضرورة إرسال المزيد من الحبوب إلى إفريقيا بدلاً من الدول الأوروبية.