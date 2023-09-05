وزير الدفاع الأوكراني يقدم استقالته إلى البرلمان

تقدم وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف باستقالته رسمياً إلى البرلمان، عقب قرار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باستبداله، لكنه دافع عن أدائه في مواجهة الحرب مع روسيا.

وقال ريزنيكوف، إنه قدم استقالته إلى البرلمان وفقاً لقرار زيلينسكي، موضحاً في رسالته إلى البرلمان، أن أوكرانيا تتلقّى الآن طائرات مقاتلة ودبابات حديثة وأنظمة مضادة للطائرات وصواريخ بعيدة المدى والمزيد من الأسلحة بعد أن كان يتم في بداية الحرب رفض تسليمها بعض الأسلحة.

وشغل ريزنيكوف منصب وزير الدفاع الأوكراني منذ نوفمبر 2021. وأعلن زيلينسكي إقالته مساء أول من أمس، ليحل محله رئيس صندوق ممتلكات الدولة الأوكرانية، رستم عميروف.