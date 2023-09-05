النيجر تعيد فتح مجالها الجوي بعد إغلاقه شهراً

قرر المجلس العسكري في النيجر، أمس، إعادة فتح المجال الجوي للبلاد المغلق منذ السادس من أغسطس الماضي، بعد إطاحة الانقلاب العسكري بالرئيس محمد بازوم.

وقالت وزارة النقل في بيان إن المجال الجوي لجمهورية النيجر أصبح مفتوحاً أمام كل الرحلات الوطنية والدولية، كما تم استئناف الخدمات الأرضية.

وتابع البيان أن المجال الجوي لايزال مغلقاً أمام كل الرحلات الجوية العسكرية، والرحلات الخاصة الأخرى التي لا يسمح بها إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة.

وكان المجلس العسكري قد أغلق المجال الجوي للنيجر بعد بضعة أيام من الإطاحة بالرئيس بازوم، لمنع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس» من التدخل، بعدما هددت المجموعة باستخدام القوة لاستعادة النظام الدستوري في حال لم يتم إعادة تنصيب بازوم، الذي يخضع للإقامة الجبرية الآن، إلى السلطة.