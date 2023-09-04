عبدالله بن زايد يؤكد حرص الإمارات على تعزيز وتطوير العلاقات مع ألبانيا

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، نائبة رئيس وزراء ألبانيا وزيرة الطاقة والبنية التحتية بيلندا بالوكو، وجرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي بحث علاقة الصداقة وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، منها الاقتصادية والتجارية والتنموية والتبادل المعرفي الحكومي.

واستعرض الجانبان مخرجات زيارة العمل التي قام بها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى جمهورية ألبانيا في أبريل الماضي، ودورها في دفع آفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.

كما ناقش سموه مع بيلندا بالوكو التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية ألبانيا في قطاع الطاقة والمناخ، خصوصاً مع استعدادات الدولة لاستضافة الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» العام الجاري في مدينة إكسبو دبي. واستعرض الجانبان عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة بيلندا بالوكو، مؤكداً على أهمية العلاقات الإماراتية الألبانية وحرص دولة الإمارات على تعزيزها وتطويرها على مختلف الأصعدة.

من جانبها، أعربت بيلندا بالوكو عن تطلع بلادها إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة.

حضر اللقاء وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير الاستثمار محمد حسن السويدي.

• اللقاء تطرق إلى استعدادات الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28».