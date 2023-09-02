بوتين للتلاميذ: روسيا لا تُقهر

قال الرئيس فلاديمير بوتين، أمس، خلال لقائه تلاميذ بمناسبة بدء العام الدراسي، إن روسيا اليوم لا تقهر، على غرار ما كانت عليه خلال الحرب العالمية الثانية.

وأضاف بوتين في تصريحات نقلها التلفزيون الروسي: «فهمت سبب انتصارنا في الحرب الوطنية الكبرى: التغلب على شعب يتمتع بهذه المعنويات أمر مستحيل. كنا لا نقهر على الإطلاق، واليوم، لانزال على هذا النحو».

وروى بوتين مضمون رسائل كان يتبادلها والده الذي كان يقاتل على الجبهة مع جده، وأبدى إعجابه بجده الذي قتلت زوجته خلال الحرب، مضيفاً: «عائلات مثل هذه العائلة تشكل الغالبية الساحقة من المواطنين الروس الآن».

ومن جانب آخر، أوضح بوتين أن بلاده تعتزم تخصيص 1.9 تريليون روبل (20 مليار دولار) من الميزانية الاتحادية لتنمية المناطق الأوكرانية الأربع التي أعلنت موسكو العام الماضي ضمها إليها.