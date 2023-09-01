الإعصار «إداليا» يتحول إلى الفئة الرابعة ويضرب فلوريدا

اشتدت قوة الإعصار «إداليا» ليصبح إعصاراً من الفئة الرابعة، وبلغت سرعة رياحه نحو 209 كيلومترات في الساعة، وفقاً للمركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة.

وقال المركز إنه يمكن أن تستمر قوة «إداليا» قبل أن تصل إلى ساحل «بيج بيند» في فلوريدا، وأضاف أنه بينما من المتوقع أن تضعف قوة إداليا بعد وصوله إلى اليابسة، إلا أنه من المرجح أن يظل بتصنيف إعصار أثناء تحركه عبر جنوب جورجيا وبالقرب من ساحل جورجيا أو جنوب ساوث كارولينا.

وتحركت العاصفة بسرعة 18 ميلاً في الساعة، فيما يقع مركزها على بعد نحو 60 ميلاً غربي منطقة سيدار كي في ولاية فلوريدا.

ووصل إداليا إلى شاطئ الساحل الغربي لولاية فلوريدا، تصاحبه رياح مدمرة، ما تسبب في انقطاع الكهرباء وهطول أمطار غزيرة، وهبوب عواصف شديدة.