رئيس الكاميرون يعيّن مسؤولين عسكريين جدداً

عيّن الرئيس بول بيا الذي يرأس الكاميرون منذ 1982، رؤساء إدارات جدداً في قيادة القوات المسلحة وسلاح الجو، والمفتشية العامة لقوات الدرك، بحسب بيان نشر في صحيفة «كاميرون تريبيون» المملوكة للدولة.

كما جرى إعلان تعيينات في البحرية والأمانة العامة وغيرها من هياكل وزارة الدفاع، وفقاً لما أوردته وكالة «بلومبيرج» للأنباء.

جدير بالذكر أن مجموعة «أوراسيا» قالت في مذكرة، الأربعاء، إن الكاميرون وتشاد من بين الدول التي تواجه خطراً مرتفعاً لحدوث انقلابات، بعد استحواذ الجيوش أخيراً على السلطة في دول من بينها الغابون والنيجر.