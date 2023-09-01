النيجر: أمر بطرد سفير فرنسا بعد رفع الحصانة عنه

أعلن العسكريون الحاكمون في النيجر أنهم «أمروا أجهزة الشرطة» بالعمل على «طرد» السفير الفرنسي في نيامي، وذلك في رسالة وجّهت إلى باريس واطلعت عليها «فرانس برس»، أمس، بعدما انتهت، الاثنين، مهلة أعطيت للدبلوماسي الفرنسي لمغادرة البلاد.

وجاء في الرسالة الصادرة عن وزارة الخارجية النيجرية والمؤرخة في الثلاثاء، أن قرار الطرد «لا عودة عنه»، مؤكدة سحب الحصانة الدبلوماسية من السفير الفرنسي سيلفان إيتيه.

وأوردت الرسالة أن «بطاقات السفير وتأشيراته الدبلوماسية»، وكذلك بطاقات أفراد عائلته، ألغيت، مضيفة أن أجهزة الشرطة في النيجر «تلقت تعليمات بتطبيق قرار طرد» إيتيه.

ومساء الجمعة أمهل العسكريون الذين يتولون السلطة، الدبلوماسي الفرنسي 48 ساعة لمغادرة البلاد، وهو ما رفضته باريس، معتبرة أن هذه الحكومة غير شرعية ولا صلاحية لديها لتقديم مثل هذا الطلب.

ولدى انتهاء المهلة، كان إيتيه الذي أشاد إيمانويل ماكرون بعمله، الثلاثاء، ما يزال في منصبه في نيامي.