قصف إسرائيلي يستهدف مطار حلب في سورية

خرج مطار حلب الدولي في شمال سورية عن الخدمة، أمس، جراء قصف إسرائيلي طاله فجراً، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» عن مصدر عسكري في استهداف هو الرابع منذ مطلع العام.

وقال المصدر العسكري إن القصف ألحق أضراراً مادية بمدرج المطار، فيما نقلت «فرانس برس» عن مسؤول في وزارة النقل قوله، إن فرق الصيانة باشرت عمليات الإصلاح لإعادة المطار إلى الخدمة في أسرع وقت ممكن، وتم تحويل الرحلات المجدولة إلى مطاري دمشق واللاذقية.

وخرج مطار حلب مطلع مايو الماضي عن الخدمة جراء قصف إسرائيلي مماثل، طال أيضاً المطار العسكري ومستودع أسلحة، كما تعرض المطار لقصف مرتين في شهر مارس، وأدى الاستهداف إلى سقوط عدد من القتلى بينهم عسكريون سوريون.