مقتل 3 من «المارينز» في تحطم طائرة بأستراليا

أعلن الجيش الأميركي أن ثلاثة من مشاة البحرية الأميركية «المارينز» لقوا حتفهم خلال تدريبات عسكرية في شمال أستراليا، أمس، جرّاء حادث تحطم طائرة وصفه رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، بأنه «مأساوي».

وقالت قوة التناوب البحرية في داروين عاصمة الإقليم الشمالي بأستراليا في بيان صحافي: «إن خمسة آخرين تم نقلهم إلى مستشفى في مدينة داروين في حالة حرجة، وكانوا من بين 23 من مشاة البحرية على متن طائرة إقلاع وهبوط عمودي من طراز (أوسبري إم.في-22 بي)، أثناء إجراء تدريبات روتينية، وإنه يجري التحقيق في سبب الحادث».

وقال مفوض شرطة الإقليم الشمالي، مايكل ميرفي، إن «الحادث وقع في جزيرة تيوي النائية خلال تدريبات (السباق الضاري 2023)، ولا صلة له بأفراد من القوات الأسترالية».

ووفقا لوكالة «أسوشيتد برس»، يتمركز نحو 150 من مشاة البحرية الأميركية في داروين، حيث يشاركون بانتظام في تدريبات عسكرية مشتركة مع جنود أستراليين وفلبينيين.