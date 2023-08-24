رئيس البرلمان العربي يشيد بانضمام الإمارات والسعودية ومصر إلى تجمع "بريكس"

أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، بانضمام ثلاث دول عربية إلى تجمع "بريكس" وهي دولة الإمارات العربية وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية.

وقال العسومي، في بيان أصدره اليوم، إن توجه قادة الدول العربية نحو الاندماج في تكتلات اقتصادية ذات ثقل عالمي يدعم رؤيتهم المستقبلية نحو الارتقاء بمستويات شعوبهم، وتحسين مستوى المواطن العربي وتحقيق تطلعاتهم، معربا عن تطلعه إلى أن تساهم هذه الخطوة في إعلاء الصوت العربي في مختلف القضايا والتحديات وبما يدعم مصالحنا العربية.

وأشار رئيس البرلمان العربي، إلى أن هذه الخطوة تعكس نجاح الاستراتيجيات الاقتصادية التي تبنتها هذه الدول العربية واستيفائها كل المتطلبات الاقتصادية للانضمام بفضل الرؤي السديدة والناجحة لقادة هذه الدول.