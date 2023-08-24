الإمارات تدعم قطاع التعليم في أوكرانيا بأجهزة كمبيوتر وأدوات مدرسية

أرسلت دولة الإمارات، أمس، طائرة تحمل على متنها 2500 جهاز كمبيوتر محمول و10 آلاف حقيبة مدرسية للإسهام في دعم العملية التعليمية للطلاب الأوكرانيين، وذلك بالتعاون مع مؤسسة السيدة الأولى لأوكرانيا أولينا زيلينسكا.

وصرح سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أوكرانيا، سالم أحمد سالم الكعبي، بأن الجهود الإغاثية التي تقدمها دولة الإمارات متواصلة في دعم الاحتياجات الإنسانية الضرورية للشعب الأوكراني، وضمان استمرار العملية التعليمية لمن اضطرتهم الظروف اللجوء إلى دول مجاورة أو النزوح داخلياً، وذلك عبر استخدام التقنيات الرقمية في التعليم.

وأشار الكعبي إلى أن هذه الإمدادات تأتي في إطار حرص دولة الإمارات على الإسهام في دعم القطاع التعليمي، وتعزيز الجهود المبذولة في تهيئة الظروف اللازمة لاستمرار تعليم الأطفال في المدارس الأوكرانية، من خلال التعلم عن بعد.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ بداية الأزمة قدمت دولة الإمارات إمدادات إغاثية عاجلة للمتضررين من الأزمة في أوكرانيا، منها 100 مليون دولار أميركي إلى المدنيين الأوكرانيين، كما تم تدشين جسر جوي تضمن إرسال 11 طائرة حتى الآن، تحمل على متنها نحو 714 طناً من الإمدادات الإغاثية والمواد الغذائية الأساسية والطبية، و2520 مولّداً كهربائياً، و10 سيارات إسعاف، إلى المدنيين داخل أوكرانيا.

كما أرسلت دولة الإمارات باخرة تحمل على متنها 250 طناً من الإمدادات الإغاثية تم إرسالها إلى بولندا ورومانيا، ليتم نقلها بعد ذلك إلى داخل الأراضي الأوكرانية، فضلاً عن تسييرها طائرات تحمل إمدادات إغاثية للاجئين الأوكرانيين في دول الجوار مثل بولندا ومولدوفا وبلغاريا.