زعيم كوريا الشمالية يُشرف على اختبار صواريخ «كروز»

زار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وحدة بحرية، وأشرف على اختبار لصواريخ كروز استراتيجية، تزامناً مع انطلاق تدريبات عسكرية مشتركة بين سيؤول وواشنطن.

وتفقّد كيم أحد أساطيل بلاده في البحر الشرقي المعروف أيضاً باسم بحر اليابان، وتابع استعدادات أفراد الطاقم لتدريبات على إطلاق «صواريخ كروز استراتيجية»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.

وقالت الوكالة إن التدريبات هدفت للتأكيد مجدداً على الوظيفة القتالية للسفينة وخصائص نظامها الصاروخي وجعل البحارة ماهرين في تنفيذ المهمة الهجومية في حرب فعلية.

ولم تذكر الوكالة متى تمت هذه الزيارة ولم تقدم تفاصيل إضافية عن نوع الصواريخ التي أطلِقت، غير أنها أشارت إلى أنها أصابت أهدافها بسرعة بلا أي خطأ.

ويأتي الإعلان الكوري الشمالي تزامناً مع مناورات «درع الحرية أولتشي» السنوية الواسعة النطاق بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، والهادفة إلى التصدي للتهديدات الكورية الشمالية، وجاء الإعلان أيضاً بعد أيام على استقبال الرئيس الأميركي جو بايدن، الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في كامب ديفيد، وخلال مؤتمر صحافي أعلن القادة بدء حقبة جديدة من التعاون الأمني الثلاثي الوثيق بعد القمة، وناقشوا موضوعات عدة بينها الأزمة مع بيونغ يانغ.