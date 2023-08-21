باكستان: مقتل مدني بنيران القوات الهندية على حدود كشمير

قالت الشرطة في الشطر الباكستاني من كشمير اليوم الاثنين إن القوات الهندية قتلت مدنيا بالرصاص قرب خط المراقبة الفاصل في الإقليم المتنازع عليه بمنطقة الهيمالايا، في ثاني حادث من نوعه منذ يونيو رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال رياض موغال مراقب الشرطة في منطقة كوتلي بكشمير إن رجلاً يبلغ من العمر 62 عاما قُتل على نحو "غير مبرر" برصاص القوات الهندية في أثناء قيامه بأعمال زراعية قرب الخط الفاصل الذي يمثل فعلياً الحدود بين البلدين.

وشهد الخط الفاصل على مدى سنوات إطلاق نار كثيفا قبل اتفاق لوقف إطلاق النار في 2021. ومنذ ذلك الحين، صارت مثل هذه الوقائع نادرة.

وقُتل شخصان في يونيو بنيران القوات الهندية في أول حادث كبير منذ 2021. واعترفت الهند بالحادث، لكنها قالت إن القتيلين حاولا التسلل عبر الحدود.