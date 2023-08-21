20 قتيلاً بحادث حافلة في باكستان

لقي ما لا يقلّ عن 20 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، مصرعهم، أمس، بحادث حافلة وقع في شرق باكستان، بعد أن اصطدمت بشاحنة كانت تقلّ براميل بنزين، ما أدّى إلى احتراقهم أحياء، بحسب مصدر في الشرطة الباكستانية.

ووقع الحادث المأساوي على الطريق السريع قرابة الساعة 4:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، بالقرب من بلدة بيندي بهاتيان في إقليم البنجاب، وكانت الحافلة المنكوبة في طريقها إلى إسلام أباد قادمة من كراتشي.

وقال المسؤول في الشرطة، فهد أحمد، إن النيران اشتعلت في الحافلة بالكامل في غضون خمس دقائق، وذكر مسؤولو الشرطة والإنقاذ، إنّ 20 شخصاً لقوا مصرعهم جرّاء الحريق، وجُرح 11 آخرين.

وأضاف: «يبدو أنّ سائق الحافلة غفا واصطدم بشاحنة كانت محمّلة ببراميل من البنزين».

وأعرب الرئيس الباكستاني عارف علوي، عن شعوره بالحزن إزاء سقوط القتلى والمصابين في الحادث، وعن تعاطفه مع أسرهم، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.