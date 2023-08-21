إدريس عبدالله يؤكد عمق العلاقات الطيبة بين الإمارات وإثيوبيا

أكد رئيس الجالية الإثيوبية في دبي والإمارات الشمالية، إدريس بونسورو عبدالله، عمق العلاقات الطيبة بين بلاده ودولة الإمارات التي تقوم على الصداقة والتعاون في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأشار في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام) إلى المعاملة الطيبة وقيم التسامح والاحترام المتبادل التي تحظى بها الجالية الإثيوبية في دولة الإمارات على مدار السنين، مثنياً على أداء الحكومة الإماراتية تجاه كل الجنسيات المختلفة المقيمة على أرض الإمارات.

وأوضح أن العلاقات الثقافية والقيم التي يحافظ عليها أبناء الجالية الإثيوبية الموجودون على أرض الإمارات، هي جزء من التعاون الدولي المشترك بين الشعوب والاحترام المتبادل، بما يعزز التعاون المثمر بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.