إسرائيل تبرم صفقة السلاح الأكبر في تاريخها مع ألمانيا

أعلنت إسرائيل، أمس، أنّ الولايات المتّحدة أجازت لها إبرام صفقة عسكرية «تاريخية» بقيمة 3.5 مليار دولار تبيع بموجبها إسرائيل لألمانيا منظومات دفاع جوي فرط صوتية من نوع «آرو-3»، في أضخم صفقة عسكرية تبرمها إسرائيل في تاريخها.

و«آرو-3» نظام دفاعي صاروخي طوّرته إسرائيل والولايات المتّحدة سوياً لاعتراض وإسقاط الصواريخ البالستية فوق الغلاف الجوي للأرض. وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان إنّ الخارجية الأميركية أبلغتها بموافقة البيت الأبيض على أن تشتري ألمانيا من إسرائيل هذا النظام.

وجاء في البيان أنّ «وزارة الدفاع الإسرائيلية ووزارة الدفاع الفيدرالية الألمانية وصناعات الطيران الإسرائيلية ستوقّع اتفاقية دفاعية تاريخية بقيمة 3.5 مليار دولار، هي أكبر صفقة دفاعية لإسرائيل على الإطلاق». وبحسب الوزارة فإنّ مسؤولين بارزين من وزارتي الدفاع الإسرائيلية والألمانية سيوقّعون على الاتفاقية التي تنصّ على تسديد ألمانيا دفعة أولية بقيمة 600 مليون دولار. ومن المرتقب توقيع العقد النهائي في آخر العام الجاري بعد حصول الصفقة على الموافقة البرلمانية في البلدين، وفقاً لوزارة الدفاع.

وأشار البيان إلى أنّ «آرو-3» نظام يتمتّع بـ«قدرات استثنائية على الاعتراض البعيد المدى والتي تعمل على ارتفاعات عالية فوق الغلاف الجوي. ويستخدم نهج الضرب بهدف القتل لاعتراض التهديدات الواردة».

من جانبه، وصف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الصفقة بأنّها «الأكبر في تاريخ إسرائيل»، معتبراً إيّاها خطوة «مهمة ستسهم في تعزيز قوة إسرائيل واقتصادها».

وأضاف في بيان «من المهمّ وبشكل خاص لكل يهوديّ أن تمتلك ألمانيا قدرات دفاعية إسرائيلية».

أما رئيس منظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية التابعة لوزارة الدفاع موشيه باتيل، فقال «نحن نتحدث عن اتفاقية دفاعية مع ألمانيا بعد 78 عاماً على الهولوكوست إذ تبيع إسرائيل نظاماً يحمي المواطنين الألمان».

ونظام «آرو-3» الذي موّلته جزئياً الولايات المتحدة تمّ تطويره وإنتاجه من قبل شركة صناعات الطيران الإسرائيلي «آي أيه آي» بالاشتراك مع عملاق صناعة الطيران الأميركية «بوينغ».

من جهتها، قالت شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية في بيان إنّ «آرو-3» بمثابة «نظام متنقّل».

ونقل البيان عن رئيس الشركة بوعز ليفي قوله «يمكنك تغييره (النظام) وفقاً للتهديدات التي تواجهها، ولهذا السبب تشتري ألمانيا النظام الذي يمكن استخدامه وفقاً لاحتياجاتها الخاصة».

من جهتها، اعتبرت الضابطة السابقة في المخابرات العسكرية الإسرائيلية العقيد ميري إيسن أنّ الصفقة مع ألمانيا ستجعل من إسرائيل «لاعباً رئيساً ومهماً في سوق مبيعات الأسلحة العالمي».

وأضافت «هذا يعني أنّ إسرائيل ليست مجرد لاعب إقليمي».