انخفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي

بلغ إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من العام الجاري، 941 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، بانخفاض 2.9%، مقارنة بالربع نفسه من عام 2022 الذي قُدّر حينها بـ969 مليون طن.

وجاء الانخفاض تزامناً مع زيادة بنسبة 1.2% في الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي في الربع الأول، مقارنة بالربع نفسه من عام 2022، وفق بيانات التقديرات الفصلية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري حسب النشاط الاقتصادي التي نشرها، أمس، مكتب «يوروستات» للإحصاء الأوروبي في بروكسل.

وكشفت البيانات أنه مقارنة بالربع الأول من عام 2022 فقد انخفضت الانبعاثات في خمسة من أصل تسعة قطاعات اقتصادية. وسجل أكبر انخفاض في «الكهرباء والغاز» (-12.3%). وكان القطاع الرئيس الذي زادت فيه الانبعاثات هو قطاع «النقل والتخزين» بواقع (+ 7.2%).

في حين انخفضت الانبعاثات في الربع الأول في جميع دول الاتحاد الأوروبي تقريباً، مقارنة بالربع الأول من عام 2022، وتم تسجيل أكبر انخفاض في غازات الاحتباس الحراري في بلغاريا (-15.2%)، وإستونيا (-14.7%) وسلوفينيا.

ومن بين 21 دولة في الاتحاد الأوروبي تراجعت انبعاثاتها خفضت ست دول فقط ناتجها المحلي الإجمالي (تشيكيا وإستونيا وليتوانيا ولوكسمبورغ والمجر وبولندا)، في حين تمكنت 15 دولة في الاتحاد وهي: البرتغال وكرواتيا وبلجيكا ومالطا، وفرنسا وإسبانيا وهولندا وألمانيا والنمسا، ورومانيا وإيطاليا وقبرص واليونان وسلوفينيا وبلغاريا، من خفض الانبعاثات مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي.