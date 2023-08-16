اشتباكات مسلحة في ليبيا والأمم المتحدة تطالب بالوقف الفوري للتصعيد

شهدت العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات بين اثنين من الفصائل المسلحة في أحياء عدة في أسوأ أعمال عنف تشهدها المدينة هذا العام، وقالت وزارة الصحة الليبية، أمس، إن الاشتباكات حالت دون قدرة السكان على الفرار من مناطق العنف، ودعت الوزارة في بيان الأطراف المتحاربة إلى السماح لفرق الإسعاف والطوارئ بدخول المناطق المتضررة في جنوب المدينة، ودعت السكان إلى التبرع بالدم في المستشفيات القريبة.

وقال صحافي من «رويترز» في طرابلس إن دخاناً داكناً تصاعد فوق أجزاء من المدينة في ساعة مبكرة من صباح أمس، ودوت أصوات أسلحة ثقيلة في الشوارع، وأفاد سكان ووسائل إعلام محلية باندلاع قتال بين «اللواء 444 وقوة الردع الخاصة»، في مناطق مختلفة من العاصمة.

وذكرت مصادر في شركات طيران ومطار معيتيقة أن السلطات حولت مسار الرحلات من وإلى المطار إلى مدينة مصراتة الواقعة على بعد 180 كيلومتراً شرقي طرابلس.

من جانبها، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنها تتابع بقلق بالغ الأحداث والتطورات الأمنية التي تشهدها طرابلس وتأثيراتها الوخيمة على المدنيين.

ودعت البعثة، في بيان صحافي، جميع الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤوليتها بموجب القانون الدولي في حماية المدنيين. وعبرت البعثة عن قلقها إزاء التأثير المحتمل لهذه التطورات على الجهود الجارية لتهيئة بيئة أمنية مواتية للنهوض بالعملية السياسية، بما في ذلك الاستعدادات للانتخابات الوطنية.

وطالبت البعثة بالوقف الفوري للتصعيد، ووضع حد للاشتباكات المسلحة المستمرة، معلقة بالقول: «العنف ليس وسيلة مقبولة لحل الخلافات، ويجب على جميع الأطراف الحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت في السنوات الأخيرة ومعالجة الخلافات من خلال الحوار».