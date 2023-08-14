21 قتيلاً في انهيارات طينية بالصين

أعلنت هيئة إدارة الطوارئ بمدينة شيان شمال غرب الصين، أمس، أن عدد قتلى الانهيارات الطينية التي وقعت بالمدينة ارتفع إلى 21 شخصاً مع بقاء ستة آخرين في عداد المفقودين، بينما تعاني الصين من هطول أمطار صيفية غزيرة بشكل غير معتاد.

وقالت الهيئة في بيان عبر حسابها على منصة «وي تشات» إن الانهيارات الطينية دمرت منزلين وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن 900 أسرة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أشجاراً مكسورة وأنقاضاً تتراكم على طول الطرق الموحلة في قرية تقع بمنطقة جبلية، إلى جانب منازل وبنية تحتية مدمرة أو لحقت بها أضرار.

وذكر التلفزيون المركزي الصيني أن هطول الأمطار لايزال يهدد بفيضانات في المدن المنخفضة بما في ذلك مدينة أنشان حيث تم إجلاء 17859 شخصاً من المناطق المعرضة للخطر، وتم عقد اجتماع خاص لمناقشة الوقاية من الفيضانات وتدابير الطوارئ في الأقاليم المتضررة بشدة.

وهب الإعصار «خانون» على الصين بينما كانت لا تزال تعاني من أضرار الإعصار «دوكسوري» الذي تسبب في أمطار غزيرة وفيضانات في شمال الصين.