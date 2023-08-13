فيضانات وانهيارات طينية شمال غرب الصين

ذكر التلفزيون المركزي الصيني، أمس، أن انهيارات طينية وفيضانات في مدينة شيان بشمال غرب الصين، أودت بحياة شخصين، وتسببت في فقدان 16 آخرين، وجاء ذلك بعد هطول أمطار غزيرة وفيضانات وأحوال جوية قاسية، في أعقاب الإعصار «دوكسوري».

وقال تقرير للتلفزيون الصيني، إن الفيضانات جرفت منزلين في قرية بمنطقة شيان، وتعرضت البنية التحتية مثل الطرق والجسور ومنشآت إمدادات الكهرباء لأضرار، موضحاً أنه تم إرسال فرق بحث وإنقاذ إلى المنطقة.

وذكر التقرير أن جبال تشينلينغ في شيان ستظل تواجه الظروف الجوية القاسية، التي ستؤدي إلى تآكل التربة وربما المزيد من الانهيارات الطينية، موضحاً أن حركة بعض القطارات توقفت في العاصمة بكين ومدينة هاربين بشمال شرق البلاد، بسبب الأمطار الغزيرة والرياح القوية.

وأشار التقرير إلى أنه في قوانغشي بجنوب غرب البلاد، أدى هطول الأمطار الغزيرة في مدينة نانينغ، إلى حدوث فيضانات، ما أجبر الركاب في ساعة الذروة على قيادة العربات والدراجات النارية عبر طرق تغمرها المياه، وأقامت السلطات المحلية حواجز للسماح بعمليات تصريف المياه على بعض الطرق، بينما أرسلت المدينة ما يقرب من 3900 شرطي لتقديم المساعدة.

وقال التلفزيون الصيني إن الجهود جارية لرأب تصدع طوله 90 متراً في حاجز للمياه على أحد الأنهار، وحماية 29 قرية واقعة عند مصب النهر في إقليم جيلين شمال شرق البلاد، وأوضح أن بعض المنازل في مناطق منخفضة تعرضت لتصدعات بسبب الماء الراكد في مدينة هوتشو بإقليم شانشي شمال البلاد، وتسببت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في محاصرة بعض السكان في منازلهم.