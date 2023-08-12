الولايات المتحدة تؤيد الحل السلمي في النيجر

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى حل سلمي للأزمة في النيجر بعد موافقة قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) على تفعيل قوة الاحتياط لإعادة النظام الدستوري في نيامي، مؤكداً أن «الولايات المتحدة تقدّر تصميم (إيكواس) على استكشاف كل الخيارات من أجل حل سلمي للأزمة».

وأضاف أن الولايات المتحدة تحمّل المجلس العسكري الذي يسيطر على السلطة في النيجر المسؤولية عن سلامة الرئيس المنتخب ديمقراطياً محمد بازوم وعائلته وأعضاء الحكومة المحتجزين، مضيفاً في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأميركية أن «الولايات المتحدة تنضم إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في الدعوة إلى إعادة النظام الدستوري للنيجر».