قيادة الإمارات تؤكد حرصها على الوقوف إلى جانب تونس حكومة وشعباً

التقى الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، مع رئيس جمهورية تونس قيس سعيد، وجرى بحث العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وتونس، والفرص والإمكانات لتطويرها ودفعها إلى الأمام، لما فيه مصلحة البلدين.

ونقل الوزير خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، إلى الرئيس التونسي، وتمنياتهم لبلاده وللشعب التونسي الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار.

وأكد الشيخ شخبوط بن نهيان خلال المحادثات حرص قيادة دولة الإمارات على الوقوف إلى جانب تونس وحكومتها وشعبها الشقيق، وعلى تعزيز العلاقات بين البلدين، واستثمار الفرص المتاحة لدفع آفاق التعاون المشترك في القطاعات كافة.

من جانبه، حمّل الرئيس قيس سعيد، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التقدم والتطور والنماء.

وأثنى الرئيس التونسي على مستوى العلاقات الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات بجمهورية تونس، والمبنية على روابط الأخوة التاريخية.

كما التقى الشيخ شخبوط بن نهيان خلال الزيارة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية ومجالات التعاون، وبحث سبل تطويرها ودعمها.

وتعكس هذه الزيارة العلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات وتونس، وحرصهما على تعزيز أوجه التعاون بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.