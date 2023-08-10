بايدن يعلن حرائق الغابات في هاواي "كارثة كبرى"

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم "الخميس"، حرائق الغابات في هاواي "كارثة كبرى"، وأمر بتقديم مساعدات فدرالية لجزيرة ماوي المنكوبة، بعدما أودت النيران بحياة 36 شخصا على الأقل ودمرت بلدة تاريخية.

وذكر البيت الأبيض، في بيان، أن الرئيس الأمريكي أعلن وقوع كارثة كبيرة في ولاية هاواي وأمر بتقديم مساعدات فدرالية لدعم جهود التعافي في الولاية وعلى المستوى المحلي في المناطق المتضررة من الحرائق.

واندلعت الحرائق على الساحل الغربي لماوي وأججتها رياح إعصار عاتية متجهة جنوباً لتجتاح بلدة لاهاينا الساحلية ما أجبر بعض السكان على الفرار إلى المحيط.

وأفادت هيئة إدارة الطوارئ في هاواي بأنها أجلت السكان من نحو 13 منطقة، مشيرة إلى أن الحرائق أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 2600 شخص.