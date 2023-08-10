مقتل 6 بتفجير استهدف حافلة ركاب في الصومال

قالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، إن ستة أشخاص على الأقل قتلوا بانفجار استهدف حافلة ركاب في منطقة على مشارف العاصمة مقديشو، أمس، وذكرت الوكالة أن الهجوم وقع على طريق بين منطقتي قوريولي وماركا، وأصيب 12 آخرون.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، أمس، عن حاكم إقليم شبيلي السفلى محمد إبراهيم بري، قوله إن «انفجار لغم أرضي، زرعته ميليشيات الخوارج، تسبب في مقتل ستة مدنيين، وإصابة 12 آخرين، كانوا على متن حافلة أثناء مرورهم في الطريق الرابط بين منطقتي قوريولي وشلنبود بمحافظة شبيلي السفلى».

وأضاف أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى منطقة شلنبود لتلقي العلاج. ووفق الوكالة، «تعد هذه الحادثة من الأفعال الإرهابية الجبانة التي ترتكبها ميليشيات الخوارج بحق المدنيين الأبرياء». ولم يوجه بري اتهاماً لأي جماعة بالمسؤولية عن الهجوم.