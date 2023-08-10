مسيّرة أميركية اقتربت بشكل خطر من مقاتلة روسية فوق سورية

أعلن مركز المصالحة الروسي في سورية، حالة اقتراب خطر لطائرة مسيّرة أميركية من نوع إم كيو-9، من مقاتلة روسية من نوع سو-34، في أجواء سورية.



ونقلت وكالة نوفوستي الروسية للأنباء عن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سورية، اللواء بحري فاديم كوليت، قوله في بيان، الثلاثاء، إنه «في محيط مدينة عين عيسى، يوم الثامن من أغسطس، عند الساعة 07:03، تم رصد اقتراب خطر لطائرة مسيّرة من نوع MQ-9 تابعة للتحالف، من طائرة سو-34، للقوات الجوية الفضائية الروسية»، مضيفاً أن الاقتراب كان لمسافة أقل من 100 متر. وأشار إلى أن تحليق الطائرة المسيّرة للتحالف لم يتم الاتفاق عليه ضمن آلية تفادي الصدام، موضحاً أن الاصطدام لم يحدث «بفضل مهارة الطيارين الروس، والإجراءات التي اتخذوها في الوقت المناسب». وأضاف أنه تم رصد 10 انتهاكات لبروتوكولات تجنب الصدام من قبل طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أخيراً.