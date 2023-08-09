الأسد: تمكنا بطرق عدة من تجاوز "قانون قيصر" والتنحي عن السلطة لم يكن مطروحاً

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، أن بلاده تمكنت بطرق عدة من تجاوز "قانون قيصر"، وأنه لا يعترف إلا بـ "المعارضة المصنّعة محليا لا المصنعة خارجياً"، وفيما أكد أن خيار التنحي عن السلطة لم يكن مطروحا على الإطلاق لأنه سيكون هروباً بسبب الحرب، حمل الدول التي خلقت الفوضى في سورية مسؤولية تجارة الكبتاغون.

وكانت قناة "سكاي نيوز عربية" قد أجرت مقابلة مع الرئيس الأسد في قصر المهاجرين بدمشق تناول خلالها العديد من القضايا وآخر المستجدات.

وتحدث الأسد خلال الحوار عن الكثير من القضايا مثل انتشار تجارة الكبتاغون والعلاقة مع تركيا وحركة حماس والموقف من الولايات المتحدة.

وأكد أن هناك سيناريوهات لخلق حالة من الرعب في سورية مثلما حدث مع القذافي وصدام حسين، فيما حمل الدول التي خلقت الفوضى في سورية مسؤولية تجارة المخدرات.

وقال إن "المعارضة التي أعترف بها هي المعارضة المصنّعة محليا لا المصنعة خارجياً".

وأوضح الأسد أن الجامعة العربية لم تتحول إلى مؤسسة بالمعنى الحقيقي.

وفي وقت أكد فيه أن بلاده تمكنت "بطرق من تجاوز قانون قيصر وهو ليس العقبة الأكبر"، قال إن صورة الحرب تمنع أي مستثمر من القدوم للتعامل مع السوق السورية.

وحول علاقته بأسرته، أكد الرئيس السوري أن "العلاقة بيني وبين ابني حافظ هي علاقة عائلة لا أناقش معه قضايا الحكم".