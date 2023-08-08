ترامب يهاجم قاضية «هجوم الكابيتول» ويطالب بتنحّيها

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه يريد «تنحية» القاضية التي ستشرف على محاكمته المقبلة في واشنطن، بتهم «التآمر لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020، والتحريض على الهجوم على مبنى الكابيتول».

وقال ترامب عبر منصته «تروث سوشال» للتواصل الاجتماعي: «لا يمكنني بأي حال من الأحوال، أن أحظى بمحاكمة عادلة مع القاضية المكلفة بهذه القضية السخيفة المتعلقة بحرية التعبير والانتخابات النزيهة»، بحسب وصفه.

وأضاف متحدثاً عن القاضية تانيا شوتكان: «الكل يعرف ذلك، وهي أيضاً تعلم. سنطلب على الفور تنحية هذه القاضية على أسس قوية للغاية، وبالمثل نطلب تغيير مكان المحاكمة إلى خارج واشنطن».

وستترأس القاضية شوتكان محاكمة دونالد ترامب بموجب ثالث لائحة اتهام جنائية موجّهة إليه (وأكثرها خطورة)، وهي معروفة بإصدارها عقوبات شديدة على مؤيدين للرئيس السابق شاركوا في الهجوم على مبنى الكابيتول. وكانت القاضية قد رفضت المطالب الأخيرة لفريق ترامب القانوني، وآخرها التماس بتمديد الموعد النهائي للرد على طلب للحكومة الأميركية قد يحد مما يمكن لترامب ومحاميه نشره علناً حول قضيته. ومثل ترامب أمام المحكمة في واشنطن في الثالث من أغسطس الجاري ودفع ببراءته من التهم الموجهة إليه، وسيتم إبلاغه نهاية الشهر الجاري بموعد محاكمته. ويريد المدعي الخاص جاك سميث أن تجرى المحاكمة بدون تأخير. ويعد ترامب المرشح الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2024، ويتهمه القضاء الفيدرالي أيضاً بسوء حفظ وثائق رسمية سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، كما أنه ملاحق أمام القضاء في نيويورك في قضية احتيال محاسبي يتعلق بمدفوعات لشراء صمت ممثلة إباحية سابقة، ومن المقرر إجراء المحاكمتين في مارس ومايو 2024، أي في خضم حملة الانتخابات التمهيدية.

واعتبر نائب الرئيس السابق مايك بنس الذي يخوض السباق للفوز بالترشح عن الحزب الجمهوري للاستحقاق الرئاسي المقبل، أن مناورات ترامب ومساعيه لعكس نتائج الانتخابات الرئاسية في عام 2020، تستوجب استبعاده من انتخابات 2024. وقال بنس في تصريح لشبكة «سي بي إس»، إن ترامب كان مخطئاً حينها، وهو لا يزال مخطئاً اليوم، مؤكداً أنه سيمتثل للقانون في حال استدعاه القضاء للشهادة بحق ترامب في المحكمة.