غوتيريش يحذر: طبول الحرب النووية تدق مرة أخرى

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، من أن «طبول الحرب النووية تدق مرة أخرى»، وذلك مع استمرار المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف ونيويورك وفيينا، بشأن نزع السلاح النووي.

وفي رسالة بمناسبة الذكرى السنوية الـ78 للقصف النووي على مدينة هيروشيما، حث غوتيريش المجتمع الدولي على التعلم من «الكارثة النووية» التي عصفت بالمدينة اليابانية في السادس من أغسطس 1945، وفقاً للموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وتلت الرسالة الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، أمام نصب السلام التذكاري في هيروشيما.

وقال غوتيريش في رسالته: «طبول الحرب النووية تدق مرة أخرى. إن انعدام الثقة والانقسام يتصاعدان. شبح الحرب النووية الذي كان يلوح في الأفق خلال الحرب الباردة ظهر من جديد. وتهدد بعض الدول، بشكل متهور، باستخدام أدوات الإبادة هذه من جديد».

وتابع غوتيريش بأن «الدول التي تمتلك أسلحة نووية يتعين عليها أن تلتزم بعدم استخدامها مطلقاً»، مشدداً على التزام الأمم المتحدة بمواصلة العمل لتعزيز القواعد العالمية بشأن نزع السلاح وعدم الانتشار، ولاسيما معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة حظر الأسلحة النووية.

وأعرب غوتيريش عن دعمه لسكان مدينة هيروشيما، وقال في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقاً): «لقد حوّل السلاح النووي هيروشيما إلى رماد قبل 78 عاماً، وكما يعلم أي شخص زارها، فإن الذكريات لا تُمحى أبداً».

وأضاف: «أنا أقف إلى جانب شعب هيروشيما والهيباكوشا (الناجون من القنبلة الذرية في هيروشيما) الذين يعملون بلا كلل من أجل ضمان عدم استخدام الأسلحة النووية مرة أخرى».

وأحيت اليابان، أمس، الذكرى الـ78 للهجوم النووي الأميركي على مدينة هيروشيما الواقعة غرب اليابان، حيث وقف الآلاف من المواطنين - ومن بينهم ناجون وأحفادهم - دقيقة صمت الساعة الثامنة وخمس عشرة دقيقة صباحاً بالتوقيت المحلي (23:15 بتوقيت جرينتش) في منتزه «بيس ميموريال»، وهو التوقيت الذي أسقطت فيه مروحية «يو أس بي-29» قنبلة نووية على المدينة منذ 78 عاماً في الأيام الأخيرة للحرب العالمية الثانية.

وفي إعلانه للسلام الذي أدلى به خلال الاحتفال، حث عمدة هيروشيما، كازومي ماتسوي، قادة العالم على التخلي عن نظرية الردع النووي.

يشار إلى أن الهجوم النووي غير المسبوق خلال عام 1945 أودى بحياة عشرات الآلاف من السكان في ثوان، وبحلول نهاية العام كان 140 ألف شخص قد لقوا حتفهم بسبب الهجوم. وقد ألقت الولايات المتحدة قنبلة نووية ثانية بعد ثلاثة أيام على ناكازاكي في جزيرة كيوشو، وفي الـ15 من أغسطس 1945 استسلمت اليابان لقوات التحالف ما أدى إلى انتهاء الحرب.

• آلاف اليابانيين يحيون ذكرى الهجوم.. وعمدة هيروشيما يدعو قادة العالم إلى التخلي عن نظرية الردع النووي.