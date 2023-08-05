محادثات بين كوريا الجنوبية واليابان حول تصريف مياه «فوكوشيما»

تجري كوريا الجنوبية واليابان محادثات إضافية على مستوى مجموعة العمل، بعد غد، حول خطوات المتابعة لتصريف المياه المشعة المعالجة من محطة «فوكوشيما» للطاقة النووية في البحر. وكان مسؤولون من الدولتين قد أجروا في السابق مناقشات على مستوى مجموعة العمل في اليابان، الثلاثاء الماضي، كمتابعة للقمة التي عقدت بين كوريا الجنوبية واليابان في ليتوانيا في الـ12 من يوليو الماضي. وناقش الجانبان طلب الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، بأن تضم اليابان خبراء كوريين جنوبيين في عملية التفتيش عن تصريف المياه من محطة «فوكوشيما»، ومشاركة بيانات المراقبة في الوقت الفعلي، ووقف تصريف المياه، وإخطار سيؤول فوراً في حال حدوث طارئ، مثل المستويات الإشعاعية المفرطة في المياه.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد خلصت في تقرير قدمته إلى الحكومة اليابانية في يوليو الماضي، إلى أن خطة تصريف المياه تتماشى مع معايير السلامة العالمية، وسيكون لها «تأثير إشعاعي ضئيل في الأشخاص والبيئة».