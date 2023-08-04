ماكرون بالعربية على "إكس": "أيتها اللبنانيات واللبنانيون أفكر بكن وبكم"

وجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، رسالة إلى اللبنانيين باللغة العربية، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت.

وكتب ماكرون على حسابه في منصة "إكس": "أيتها اللبنانيات، أيها اللبنانيون. إنني أفكر بكن وبكم".

وأضاف: "بعد الانفجار في بيروت من ثلاث سنوات، كنت إلى جانبكم، وسوف أتذكر دوما الحوار الذي دار بيننا".

وأردف ماكرون: "لبنان لم يكن وحيدا، وهو ليس وحيدا اليوم أيضا.. يمكنكم أن تعتمدوا على فرنسا، وعلى تضامننا وصداقتنا".

وبعد ثلاث سنوات من انفجار مرفأ بيروت، الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصا وتسبب بسقوط 6500 جريح، ما زال التحقيق في هذه الكارثة يواجه عراقيل عدة، حيث يتراجع معها الأمل بكشف الحقيقة.