وزراء دفاع في غرب أفريقيا يضعون خطة لتدخل محتمل في النيجر

قال عبد الفتاح موسى، مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن، في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إكواس"، الجمعة، إن قادة الدفاع في المجموعة وضعوا خطة لتدخل عسكري محتمل في النيجر في حالة عدم تنحي قادة الانقلاب.

وأضاف موسى عقب اجتماع إقليمي في أبوجا أن التكتل لن يكشف لمدبري الانقلاب متى وأين ستكون الضربة، وهو قرار سيتخذه رؤساء الدول.

والخميس، غادر وفد "إكواس" برئاسة رئيس نيجيريا السابق عبد السلام أبوبكر نيامي، نيامي، ليلا، من دون أن يلتقي، عبد الرحمن تشياني، قائد الانقلاب الذي أعلن نفسه رئيسا للمجلس الانتقالي ولا الرئيس المحتجز، محمد بازوم.

لكنه التقى في المطار عدداً من المسؤولين الانقلابيين وبحث معهم "آخر مقترحات الخروج من الأزمة" التي عرضتها "إكواس"، وفق صحيفة الساحل.

وفرضت "إكواس" عقوبات شديدة على نيامي وأمهلت الانقلابيين حتى الأحد لإعادة بازوم إلى منصبه تحت طائلة استخدام "القوة".

ومنفذو الانقلاب الذين قالوا إنهم سيردون "على الفور" على أي "عدوان أو محاولة عدوان" ضد بلادهم من "إكواس" أعلنوا، الجمعة، رفع حظر التجول الذي فرضوه لدى توليهم السلطة في 26 يوليو.