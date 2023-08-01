نتنياهو: الجيش بجاهزية كاملة للتعامل مع جميع التحديات على كل الجبهات

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلية يتمتع بـ"الكفاءة الكاملة للتعامل مع التحديات كافة على جميع الجبهات"، وذلك في أعقاب جلسة لتقييم الأوضاع عقدها بمشاركة وزير الأمن، يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، في مقر القيادة الوسطى في الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك فيما أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") أن نتنياهو دعا المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) للاجتماع، الأسبوع المقبل، وذلك لبحث التوترات مع "حزب الله" اللبناني في المنطقة الحدودية جنوبي لبنان، والتطورات في هذا الشأن وسط تحذيرات أمنية من "تآكل الردع الإسرائيلي".

وادعى نتنياهو أنه "ليس الجيش الإسرائيلي وحده القوي والمستقر، فالاقتصاد قوي أيضًا، والمجتمع الإسرائيلي والديمقراطية سيخرجان أقوى"، وأضاف "أريد أن أبلغكم أنني أعمل على مدار الساعة مع الآخرين على الحل". وتطرق لعملية إطلاق النار في "معالي أدوميم"، وقال "حتى الآن، كل من قتل إسرائيليين - دفع الثمن".

وأضاف أن "ذلك نتيجة مزيج من الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي والكثير والكثير من القدرات والالتزام"؛ فيما أشارت "كان 11" إلى أن اجتماع الكابينيت المقرر يوم الأحد المقبل، سيركز على "القطاع الشمالي وقضايا أخرى"، وذكرت أنه "ليس من الواضح ما إذا كانت الحكومة ستناقش مسألة جاهزية الجيش الإسرائيلي في ظل التشريعات القضائية".

في المقابل، أفادت القناة الرسمية الإسرائيلية بأن عددا من الوزراء طالبوا بإدراج مسألة كفاءة الجيش الإسرائيلية وجاهزيته على جدول أعمال الكابينيت.

فيما أوضحت القناة أن الوزراء الأعضاء في الكابينيت الإسرائيلي مطلعين على صورة وضع جاهزية الجيش في ظل موجة الرفض الواسعة للامتثال لأوامر الاستدعاء العسكرية احتجاجا على الخطة القضائية.