الاتحاد الإفريقي يمهل جيش النيجر 15 يوماً للعودة إلى ثكناته

طالب الاتحاد الإفريقي جيش النيجر بـ«العودة إلى ثكناته وإعادة السلطات الدستورية» خلال 15 يوماً، بعدما نفّذ العسكريون انقلاباً على السلطة. وقال مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، في بيان، أمس، إنه «يطالب العسكريين بالعودة الفورية غير المشروطة إلى ثكناتهم، وإعادة السلطات الدستورية خلال مهلة أقصاها 15 يوماً». وعبّر المجلس عن قلقه الكبير من العودة المقلقة للانقلابات العسكرية في القارة، وأدان بأكبر قدر من الحزم، انقلاب العسكريين في نيامي على الرئيس محمد بازوم المنتخب ديمقراطياً، مطالباً بالإفراج الفوري عنه.

وأعرب الاتحاد الإفريقي عن استعداده لاتخاذ كل التدابير اللازمة، بما في ذلك فرض عقوبات على «الجناة» في حال عدم احترام حقوق المعتقلين السياسيين.