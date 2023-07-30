حالة تأهب قصوى في بكين بسبب الإعصار «دوكسوري»

وضعت الصين جزءاً من البلاد في حالة تأهب قصوى، بما في ذلك العاصمة بكين ومنطقتها، مع توقع هطول أمطار غزيرة جراء الإعصار دوكسوري الذي يجتاح جنوب شرق الصين منذ أول من أمس، ويتحرك شمالاً، حيث بات تأثيره ملموساً، وفقاً لخدمة الأرصاد الجوية الصينية.

ويشمل الإنذار الأحمر، الساري منذ الساعة الثامنة من مساءً أمس بالتوقيت المحلي منطقة شاسعة يعيش فيها مئات الملايين، بما في ذلك بكين، ومدينة تيانجين المجاورة، ومقاطعتا خبي في الشمال وشاندونغ في الشرق، وكذلك جزء من خنان في الوسط، وشانشي في الشمال.

وأكدت وسائل إعلام محلية أنها المرة الأولى منذ عام 2011 التي يتم فيها إطلاق مثل هذا التحذير من الأمطار الغزيرة.

وأُغلق العديد من المتنزهات والبحيرات والممرات المائية في بكين، أمس، تحسباً لحدوث فيضانات، حسبما أعلنت البلدية.