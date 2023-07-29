بلينكن لرئيس النيجر المعزول: أميركا ستعمل على استعادة النظام الدستوري

قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ رئيس النيجر المعزول محمد بازوم خلال اتصال هاتفي بأن الولايات المتحدة ستعمل على ضمان استعادة النظام الدستوري بالكامل في أعقاب انقلاب عسكري هناك.

وأكّد بلينكن لرئيس النيجر المعزول محمد بازوم دعم الولايات المتحدة الثابت له، مشدّدا على أنّ الانقلاب العسكري يُعرّض للخطر مساعدات بمئات ملايين الدولارات.

وأضافت الوزارة أن بلينكن تحدث هاتفياً أيضاً مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، وبحث معها الجهود المبذولة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.

كان قادة الانقلاب في النيجر قد اختاروا الجنرال عبدالرحمن تياني رئيسا جديدا في أعقاب الانقلاب العسكري السابع في غرب ووسط أفريقيا في أقل من ثلاث سنوات. وتياني هو قائد قوات الحرس الرئاسي التي احتجزت بازوم في قصر الرئاسة يوم الأربعاء الماضي ثم أعلنت عزله.