الإمارات ترحّب ببدء تفريغ ناقلة النفط «صافر» العائمة قبالة ساحل اليمن

رحبت دولة الإمارات ببدء الأمم المتحدة تنفيذ خطتها لتفريغ ناقلة النفط «صافر» العائمة قبالة ساحل اليمن في البحر الأحمر، والتي كانت تشكّل تهديداً كبيراً للبيئة البحرية وللملاحة الدولية وللتجارة العالمية.

وأشادت وزارة الخارجية بالجهود الدولية ومساعي الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية، التي توّجت ببدء تفريغ خزان ناقلة «صافر» المتهالك.

وأثنت الوزارة على مساعي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في هذا الصدد، وتحالف دعم الشرعية في اليمن على ما قدمه من دعم لتسهيل عملية وصول السفينة البديلة لبدء عملية التفريغ، وتفادي كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق.