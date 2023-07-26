عاصفة قوية تضرب سويسرا

أودت عاصفة عنيفة بحياة شخص في غرب سويسرا، وتم نقل نحو 40 جريحاً إلى أحد المستشفيات، بعدما ضربت عاصفة منطقة لا شو دو فون، حسبما ذكر رئيس البلدية جان دانيال جانريت، كما تسببت العاصفة في إحداث أضرار كبيرة في الممتلكات في البلدة القريبة من الحدود الفرنسية، وتضرر 200 مبنى في البلدة. ووفقاً للشرطة في منطقة نيوشاتيل، قتل شخص عندما انقلبت رافعة بناء واصطدمت بسيارة، ثم اشتعلت فيها النيران، وأفاد المكتب الاتحادي السويسري للأرصاد الجوية وعلم المناخ بهبوب رياح بلغت سرعتها 217 كيلومتراً في الساعة في مطار لا شو دو فون في وقت متأخر من صباح أمس.