العراق يدعو أوروبا إلى منع الإساءة للرموز الدينية

دانت وزارة الخارجية العراقية بشدة، تكرار حرق نسخ من المصحف الشريف أمام مبنى السفارة العراقية في الدنمارك، وأكدت في بيان لها، أمس، أن هذه الأفعال الممنهجة تتيح لعدوى التطرف والكراهية أن تضع المجتمعات أمام تهديد حقيقي للتعايش السلمي.

وطالبت الوزارة سلطات الدول في الاتحاد الأوروبي بـ«إعادة النظر سريعاً فيما يسمى حرية التعبير وحق التظاهر، وأن يكون هناك موقف جماعي واضح لمنع هذه الإساءات أمام مباني سفارات جمهورية العراق».

وأضاف البيان أن «السكوت وعدم الارتكان لإجراءات واضحة تمنع مرتكبي هذه الأفعال، وتعرّضهم للمساءلة القانونية، يمهد للتغول في هذا السلوك الخطر»، مجدداً التأكيد على موقف حكومة العراق، الداعي إلى أن تكون القرارات والصكوك الدولية في تجريم هذه الأفعال ناظرة إلى احترام الرموز الدينية والكتب المقدسة بنحو متساوٍ وشفاف دون التمييز على أساس الدين والعرق.