أشخاص يحرقون مصحفا أمام السفارة العراقية في الدنمارك

أقدمت مجموعة صغيرة من الأشخاص في الدنمارك اليوم الاثنين على حرق نسخة من المصحف أمام السفارة العراقية في العاصمة كوبنهاجن مما يزيد من احتمال تدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقامت المجموعة التي تطلق على نفسها اسم "الوطنيون الدنمركيون" بواقعة مماثلة الأسبوع الماضي بثتها مباشرة على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتظاهر آلاف العراقيين في بغداد يوم السبت بدعوة من الأحزاب المشاركة في الحكومة وفصائل مسلحة الكثير منها على صلة وثيقة بإيران، وذلك احتجاجا على حرق المصاحف أو تمزيقها خلال تجمعات مناهضة للإسلام في السويد والدنمارك.