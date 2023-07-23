الإمارات تدين مقتل موظف ببرنامج الأغذية العالمي في تعز

دانت دولة الإمارات بشدة مقتل موظف من الجنسية الأردنية يعمل في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بمحافظة تعز في اليمن.

وأكدت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

كما أعربت الهاشمي عن خالص تعازيها ومواساتها إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ولأهل وذوي الضحية ولبرنامج الأغذية العالمي جراء هذه الجريمة النكراء، مشددة على أن استهداف العاملين في المجال الإنساني يُعد خرقاً لكل المعاهدات الدولية التي توفر الحماية الخاصة لعمال الإغاثة والإنقاذ.

وكانت المنظمة ووزير الصحة اليمني قاسم بحيبح قد أعلنا أول من أمس، مقتل الموظّف الأردني في برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة في محافظة تعز.

وقال متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي، «يشعر برنامج الأغذية العالمي بحزن عميق لأن موظفًا متفانياً قُتل في اليمن على أيدي مسلحين مجهولين».

وكتب وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح في تغريدة، أن «اعتداء إجرامياً آثماً يطال أحد كوادر العمل الإنساني بـWFP (برنامج الأغذية العالمي) بمدينة التربة في تعز».