إعصار يضرب ميلانو ويتسبب في أضرار واسعة النطاق

ضرب إعصار مدمر اليوم الجمعة، مدينة ميلانو الإيطالية، مما تسبب في أضرار واسعة النطاق.

وجاء الإعصار، الذي بلغت قوته بين F-1 و F-2، بسرعات تصل إلى 177 كلم في الساعة، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 10,000 منزل.

كما تسبب الإعصار في إلحاق أضرار بالمنازل والمباني التجارية، بما في ذلك سقف مصنع ضخم.

ولم ترد أنباء عن وقوع وفيات أو إصابات خطيرة، لكن تم نقل بعض الأشخاص إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات طفيفة.

ولا يزال الإعصار قيد التحقيق، لكن من المحتمل أن يكون قد تم إنشاؤه بسبب جبهة باردة تتحرك عبر المنطقة.