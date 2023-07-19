جدة تستضيف قمة خليجية تشاورية وأخرى مع قادة دول آسيا الوسطى

انطلقت اليوم في جدة القمة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي، ودول وسط آسيا الخمس وهي أوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان، بالإضافة إلى قرغيزستان وكازاخستان.

وتنعقد القمة التي تبحث تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، في ظل تزايد الاهتمام والتنافس الإقليميين والدوليين بدول آسيا الوسطى الخمس؛ نظراً لموقعها وأهميتها الجيواستراتيجية، والثروات الطبيعية التي تمتلكها هذه الدول بما يؤهلها لقفزات تنموية كبيرة.

بدأ مساء الثلاثاء توافد قادة وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي ووسط آسيا الوسطى الخمس (C5) على جدة للمشاركة في قمتهم الأولى التي تنطلق (الأربعاء) غرب السعودية لتعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات.

وبالقمتان اللتان تستضيفهما السعودية، اليوم الأربعاء، يرتفع عدد القمم الخليجية إلى 72 منذ أول قمة خليجية عقدت بدولة الإمارات العربية المتحدة في مايو 1981.

وعقدت دول مجلس التعاون 72 قمة خلال 42 عاماً كانت كالتالي: