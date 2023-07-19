الولايات المتحدة تدعو الصين إلى التعاون في مواجهة الاحتباس الحراري

قال المبعوث الأميركي لشؤون المناخ، جون كيري، إن أزمة الاحتباس الحراري لا يمكن حلها من دون عمل الولايات المتحدة والصين معاً، موضحاً خلال لقائه، أمس، مع كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي، أن بإمكان الولايات المتحدة والصين الاستفادة من التعاون في مجال المناخ لإعادة صياغة علاقتهما الدبلوماسية المضطربة وقيادة جهود التصدي للاحتباس الحراري.

وتابع خلال اللقاء الذي عقد في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين، أن المحادثات قد تمثل بداية جديدة للعلاقات بين أكبر بلدين مسؤولين عن انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري في العالم، مضيفاً: «متفائلون للغاية، إذ يمكن أن تكون هذه بداية ليست لحوار بشأن المناخ، ولنتمكن من البدء في تغيير العلاقة الأوسع نطاقاً».